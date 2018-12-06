4 طرق لتدفئة الأطفال في الشتاء

وصلة من الصراخ والبكاء يطلقها بعض الأطفال فور تغطيتهم خلال أوقات النوم، فالكثير منهم يرفضون وجود أغطية على أجسادهم بفصل الشتاء، وهي العادة التي تتسبب في إصابتهم بنزلات برد شديدة، فيتحرك الطفل يمينًا ويسارًا في الفراش بلا قيود، دون الالتفات لبرودة الطقس وضرورة استخدام الأغطية الثقيلة.

وبحسب موقع "Parenting"، يمكن للأمهات التغلب على رفض الطفل للغطاء الثقيل خلال النوم عن طريق اتباع أحد الطرق التالية:

- حقيبة النوم:

تصلح تلك الطريقة للرضع والصغار بين عمر عام حتى 5 أعوام، وهناك أنواع متوفرة للأطفال الأكبر سنًا، فهي بديل للحاف أو الأغطية الثقيلة، فتعتمد فكرتها على إدخال الطفل بها ووجود فتحة للرأس واليدين ليتحرك بسهولة، وتضمن بقاء الطفل دافئًا بداخلها.

- تثبيت اللحاف:

يمكنك إدخال طرفي اللحاف من جانبي السرير أسفل المرتبة، مع ترك مساحة لحركة طفلك، ونفس الأمر من نهاية السرير، وبذلك لن يستطيع طفلك إزالة الغطاء خلال النوم، وفي نفس الوقت سيتحرك بحرية.

- طبقات متعددة من الملابس:

يمكنك تدفئة طفلك بطبقة خارجية ثقيلة من الملابس قبل النوم، مع جوارب مناسبة، وبالتالي تضمنين عدم تعرضه للبرودة إذا أزاح الغطاء الثقيل.

- غطاء سفلي:

استخدام غطاء ثقيل أسفل طفلك على مفرش السرير، يمده بالدفء اللازم مع استخدام الملابس الثقيلة.

​