محمد الصيرفي يكشف طبيعة إصابته: أصبحت مثل "المشبوه"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان ومقدم البرامج الكويتي، محمد الصيرفي، عن صمته، وكشف عن طبيعة إصابته في عينه، بعد انتشار شائعات مؤخرًا عن مرضه على خلاف الحقيقة.

وظهر الصيرفي في فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" واضعًا لاصقًا طبيًا على إحدى عينيه، موضحًا أنه أجرى جراحة لإزالة كيس دهني من العين، ولكنه فوجئ بإصابة عينه بالكامل، مرددًا: "الحمد لله".

وقال الممثل الكويتي، إن شعور قيادة السيارة والسير بالشارع بعين واحدة غريب للغاية، لافتًا إلى أنه لم يعتد بعد على التعامل في حياته العادية بعين واحدة.

وأضاف ساخرًا: "صرت مثل أفيونة الذي يظهر مع عادل إمام بفيلم (المشبوه).. سلامين وحتة يا أفيونة.. زين عين واحدة تبذير عينين".

وانتهى الفنان محمد الصيرفي مؤخرًا، من تصوير المسلسل الكوميدي "سواها البخت"، الذي يشارك فيه إلى جانب الفنانين أحمد العونان، وشيلاء سبت، وبدور عبدالله، وفهد البناي، وهدى حمدان، وهو من تأليف محمد الكندري، وإخراج حسين أبل.