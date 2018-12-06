كيت ميدلتون بإطلالة مفاجئة.. كسرت بها ستايلها الكلاسيكي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون على تحديث أسلوب أزيائها، لتواكب صيحات الموضة، وهذا ما بدا جليًا في إطلالتها الأخيرة، عندما وصلت إلى قبرص مرتدية بنطلونا أنيقا.

ولطالما فضلت كيت ميدلتون على مر السنين ارتداء الجينز الضيق، ولكن لم يسبق لها أن شوهدت في بنطلون بقصة الساق الواسعة في أي ظهور علني.

واستبدلت الدوقة إطلالتها الكلاسيكية بالفستان الميدي بطول الركبة والكعب العالي بظل النيود من LK Bennett، والتي كانت من أهم إطلالاتها منذ 7 سنوات منذ انضمامها إلى العائلة الملكية، لتظهر بإطلالة عملية ذات طابع رجالي، مكونة من بنطلون أنيق باللون الأزرق الداكن، وقصة الساق الواسعة، مع توب كريمي وبليزر زيتوني.

ويبلغ سعر البنطلون 576 جنيهًا إسترلينيًا، من العلامة التجارية الكندية سميث، وهي سترة مخصصة أطلق عليها اسم بليزر Duchess Wool Blazer.

ويعد هذا الزي الثالث في الأسابيع الأخيرة الذي يختلف كثيرا عن أسلوب الدوقة الكلاسيكي، وأكملت كيت ميدلتون إطلالتها بارتداء زوج من أحذية الكعب المدبب الزيتوني الداكن، وحقيبة كلاتش من L K Bennett بلون مطابق.