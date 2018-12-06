ريهام حجاج تُثير الغموض بعد "خطف" زوج ياسمين عبدالعزيز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - باتت الفنانة المصرية ريهام حجاج حديث السوشيال ميديا بعد أنباء زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق مواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعدما أعلنت الأخيرة انفصالها عنه قبل أيام.

وأثارت حجاج جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية بعد هذه الشائعات غير المؤكدة، التي تتهمها بأنها خطفت زوج "عبد العزيز" وكانت سببًا في طلاقها بعد زواج دام لمدة 18 عامًا أثمر عن ثلاثة أبناء.

ورغم هذه الضجة، إلّا أنّ حجاج فضلت الصمت فترة طويلة على ما يتردد، حتى قررت الكشف عن نصفها الثاني، فنشرت صورة في إنستغرام مع إحدى صديقاتها المقربات مها حمزة، وعلقت عليها قائلة: "نصفي الثاني"، في رد غير مباشر على نفي الأخبار التي تم تداولها حول زواجها السري من طليق ياسمين عبدالعزيز.

لكن حجاج رغم نشرها هذه الصورة، إلّا أنها لم تنف أو تؤكد نبأ زواجها وهو ما زاد علامات الاستفهام؟ التي ظهرت من خلال تعليقات الجماهير التي تتابع صفحتها الذين وجهوا إليها أسئلة تتعلق بالشائعات التي تحوم حولها، فقال أحد النشطاء: "ليه مفيش تعليق على خبر الجواز حتى الآن"؟

وما زاد من التساؤلات كان قيام الفنان أحمد السعدني بحذف جميع الصور التي جمعته بريهام عبر صفحته في إنستغرام، وكأنه تلميح قوي منه لانتهاء علاقتهما، ومن المعروف أن علاقة خاصة كانت جمعت السعدني بريهام، استمرت لمدة تزيد على عام كامل.