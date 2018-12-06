أضرار متعددة للاستخدام العشوائي لبخاخات الأنف.. هكذا تتجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر: بخاخات أو نقاط الأنف تعتبر من الوسائل العلاجية الأساسية لمن يعانوا من حساسية الأنف أو التهابات فيها، إلا أنها في الوقت نفسه يمكن أن تسبب العديد من المضاعفات أو تزيد من حدة الالتهاب في حالة استخدامها بشكل عشوائي أو دون الالتزام بالجرعات المحددة. لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو

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