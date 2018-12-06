طريقة عمل البسكويت بالشيكولاتة والمارشيملو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

لتستمعي بالبسكويت بالشيكولاتة والمارشميلو بنفس طعم الجاهز، لكن مُعد في المنزل، الخليج 365 يستعرض لك طريقة عمله وفقًا لموقع "كوكباد".

المقادير:

- البسكويت

1- 2 كوب دقيق

2- كوب سكر

3- 150 جرام زبدة لينة

4- بيضة

5- ملعقة صغيرة بيكنج صودا

6- ڤانيليا

- "الحشو"

1- 300 جرام مارشميلو أبيض

2- ملعقة كبيرة ماء

- التغطية

1- 300 جرام شيكولاتة بالحليب

2- ملعقة كبيرة زيت ذرة أو زيت جوز هند

- الخطوات

1- نجهز كل المقادير ونُخرج الزبدة قبل العمل بها بحوالي ساعة حتى تلين، وبهذه الوصفة استخدمي 2 باكيت مارشميلو وزن كل كيس 150 جرام.

2- نقلب الزبدة بالمضرب إلى أن تصبح كريمية القوام ثم نضيف إليها السكر ونخفقهم معاً.

3- نضع البيضة والڤانيليا ونقلب.

4- ثم أخيراً نضيف البيكنج صودا، والدقيق بالتدريج إلى أن تتكون معنا عجينة لينة، نغلفها بورق شفاف ونتركها ترتاح بالثلاجة حوالي نصف ساعة.

5- نُخرجها ونفردها بين طبقتين من ورق الزبدة أو على سطح مرشوش بالدقيق ونقطعها إلى دوائر بقطاعة كوكيز كبيرة أو بكوب حسب المتوفر.

6- البسكويت بصينية فرن مبطنة بورق زبدة ونثقب الوجه بالشوكة بهذا الشكل ثم إلى فرن مسخن مسبقاً بحرارة 180° لمدة من 10 إلى 12 دقيقة.

7- نُخرجهم من الفرن ونتركهم ليبردوا تماماً في الصينية.

8- نجهز "حشو" المارشميلو بوضعه مع الماء في وعاء عميق يتحمل الحرارة ونضع الوعاء فوق واحد آخر به ماء ونضعهم على نار متوسطة (حمام مائي).

9- ونستمر بالتقليب بين الحين والآخر إلى أن يذوب المارشميلو تماماً وتختفي كل التكتلات ثم نرفعه عن النار.

10- نتركه يبرد قليلاً ثم نضعه بكيس تزيين لسهولة، حشوه داخل البسكويت لأنه يكون لزج جداً، وإذا لم يتوفر الكيس فنستخدم ملعقة ونغمسها بالزيت ثم نملؤها بالقليل من المارشميلو ونحشي به البسكويت.

11- بعد أن يبرد البسكويت نجمع كل حبة مع الأخرى.

12- ثم نضع مقدار ملعقة صغيرة من المارشميلو على نصف الكمية.

13- ونغطي كل حبة بشبيهتها ونضغط قليلاً حتى يُفرد المارشميلو، ويغطي الأطراف ثم نتركه بالثلاجة ليتماسك قليلاً أثناء تحضير الشيكولاتة.

14- نستخدم نفس طريقة تذويب المارشميلو (حمام مائي) ثم نضع مع الشيكولاتة زيت جوز الهند أو الزيت النباتي مع التقليب المستمر.

15- ونراعي ألا يتلامس الوعاء مع الماء حتى لا تحترق الشوكولاتة، وهنا بعد أن ذابت تماماً ننقلها بكوب طويل أو أي وعاء ضيق لسهولة تغميس البسكويت بها.

16- كل حبة بالشوكولاتة ونحاول تغطية كل الجوانب جيداً، ثم نضعهم على ورق فويل أو ورق زبدة.

17- ونتركهم بالثلاجة حوالي ساعة أو إلى أن تتماسك الشوكولاتة تماماً.

18- وإذا لم يُتناوَل بنفس الوقت فيُفَضَّل حفظه بالثلاجة بعلبة محكمة الغلق.