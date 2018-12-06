"كله طبيعي".. 9 أكلات تحارب نزلات البرد والأنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

مع تقلبات الطقس، ربما يصاب البعض بنزلات البرد والأنفلونزا التي تجعلك تشعر بعدم التركيز والتعب الشديد والشعور بالإرهاق، إذ لا يرغب بعض الأشخاص بتناول الأدوية التي من الممكن أن تضعف الجهاز المناعي، لذلك من الممكن أن تكون الأطعمة والمشروبات بديل للتخلص من نزلات البرد.

وفيما يلي، بعض المأكولات التي يفضل تناولها عند إصابتك بالبرد بحسب ما جاء في موقع health line الأمريكي المتخصص في مجال الطب، في الصفحات التالية: