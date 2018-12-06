كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:51 مساءً - شاهد - صابر الرباعي ينشر صورة مع وليد توفيق







نشر الفنان صابر الرباعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة ، تويتر ، صورة تجمعه مع الفنان وليد توفيق . وعلق صابر على الصورة قائلا: "لقاء الصداقة والأخوة مع النجم العربي وليد توفيق، الله يديم المحبة". جدير بالذكر أن "الرباعى" أنهى تسجيل أغنية جديدة من كلمات وألحان الفنان سليم عساف الذي تعاون معه وحققا نجاحات وإبداعات فنيّة ملحوظة.





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