كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:51 مساءً - ضبط مرتكبي واقعة سرقة 61 ألف جنيه من أحد المحال بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض سرقة فرع أحد سلاسل المحال التجارية الكبرى بحلوان، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا سابقا بالفرع وآخر، تم ضبطها.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من "أحمد. ع. ر" 25 سنة، مساعد مدير فرع أحد سلاسل المحال التجارية الكبرى بدائرة القسم، يفيد اكتشافه سرقة (مبلغ مالي قدره "61،237 ألف جنيه" من داخل خزينة، ومجموعة من مستحضرات التجميل، ومجموعة من القداحات، و14 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع، و4 جهاز DVR الخاصين بكاميرات المراقبة، من داخل فرع المحل عمله).

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفرع، وعدم وجود أثار عنف على الخزينة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ص. م" 23 سنة، عامل سابق بالفرع، وحاليًا بفرع آخر، و"أحمد. ع. أ" 20 سنة، عامل بمحل منظفات.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول أنه نظرًا لسابقة عمله بالفرع محل الواقعة، واحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل اختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتوياته، فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه، وفي سبيل ذلك توجها للمحل عقب انتهاء العمل بعد غلقه، وقاما بالدلوف باستخدام نسخة المفاتيح حيازته والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة.

واتخذت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.