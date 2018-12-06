كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:51 مساءً - إحالة موظف للمحاكمة بتهمة تلقى رشوة في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر الكلية بإحالة موظف بشركة مياه الشرب، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتلقي رشوة من صاحب معرض سيارات مقابل تغيير القراءات.
البداية عندما نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على "ا.ع"، موظف بشركة مياه الشرب فرع مدينة نصر، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغيير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض.
وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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