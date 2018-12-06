كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:51 مساءً - ننشر أسعار تذاكر حفل راغب علامة فى القاهرة

حددت الجهة المنظمة لحفل الفنان راغب علامة الذى من المقرر ان يقام فى القاهرة بمناسبة اعياد الكريسماس ورأس السنة حيث انقسمت اسعار التذاكر بين ثلاث فئات، الاولى بمبلغ 5000 جنيه، والثانية بـ4000 جنيه، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 3000 جنيه.

ومن المقرر أن يشدو "علامة" خلال الحفل بباقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة منها: "اللي باعنا، قلبى عشقها، نسينى الدنيا، أنا اسمي حبيبك، أنا ضايع من دونك، بحبك، واشتقتلك نار، مبهزرش، حبيب قلبي، قلبي احتار، أنتي وأنا، احضني أكتر، حبيب ضحكاتي، ذكريات، بعشق قلبك، مليون مرة".

يذكر أن راغب علامة، طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية "يلا حبيبي" على طريقة الفيديو كليب، وشاركته النجمة النيجيرية Seyi Shay .