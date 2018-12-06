كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:51 مساءً - مطار القاهرة يدفع بـ8 سيارات جديدة لنقل المسافرين بين الصالات







تستعد شركة مطار القاهرة الدولي، لإدخال 8 سيارات جديدة لنقل المسافرين بين الصالات، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث الخدمات المقدمة للمسافرين. وأكدت شركة مطار القاهرة الدولي، أنها تسلمت السيارات وتم إرسال لجنة فنية لاستقبالها من ميناء قناة السويس والإفراج عنها، لدخولها الخدمة فور وصولها. وتهدف الشركة إلى زيادة عدد السيارات المخصصة لنقل المسافرين بين الصالات إلى 20 سيارة، حيث توجد 12 سيارة حاليا بالخدمة.

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