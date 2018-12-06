كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:51 مساءً - محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، منطقة وسط المدينة وميدان رمسيس وكورنيش النيل، للتأكد من استقرار الأوضاع والسيطرة على تصريف مياه الأمطار التي تعرضت لها أحياء القاهرة أمس ولم تؤثر على انتظام الحركة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية نظرًا لسحب المياه أولًا بأول وانتشار وتوزيع الشفاطات طبقا لخطة العمل المجهزة مسبقًا مما ساعد على منع ظهور تراكمات أو تجمعات لمياه الأمطار.

وطالب المحافظ خلال الجولة بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي شهدها ميدان رمسيس مع استمرار أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء وصيانة دورية لأعمدة الانارة والأرصفة وطلاء البردورات وأجسام الكبارى مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات والتصدى لوجود الباعة الجائلين بمداخل ومخارج الميدان لعدم عرقلة الحركة المرورية داخله

ووجه المحافظ كافة رؤساء الأحياء بضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى والتواجد والمرور الدائم بالشوارع والمحاور والميادين والتحرك سريعا لمواجهة أي طارئ أو تجمعات مائية في أي موقع طبقا لخطة العمل الموضحة بالتنسيق مع شركة الصرف وهيئة النظافة والأجهزة المعنية الأخرى.