كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:51 مساءً - تعرف علي إيرادات فيلم " البدلة " لتامر حسني







حقق فيلم "البدلة" إجمالي إيراداته 62 مليوناً و260 ألفاً و429 جنيهاً بعد 15 أسبوع عرض رغم برودة الطقس. فيلم "البدلة" بطولة تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل. وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول أكرم (تامر حسني) الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة؛ ما يتسبب في وقوعه بأزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين، فتقع له العديد من المفارقات.

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