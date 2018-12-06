كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:51 مساءً - دينا : اتعلموا الموضة من عمرو دياب وغادة عبد الرازق

كشفت الفنانة دينا عن أكثر الفنانين الذين يحصلون على إعجابها فى مجال الموضة والأزياء، قائلًة: "نيللى كريم تتميز بالبساطة والهدوء بملابسها، وغادة عبد الرازق ترتدى كل ما هو جديد فى عالم الموضة".

وأضافت "دينا"، خلال لقائها ببرنامج "عرب وود" المذاع عبر فضائية "روتانا"، أن الفنان عمرو دياب من أكثر الفنانين الذين يهتموا بالموضة فى ملابسهم، وأيضًا الفنان عمرو يوسف وراغب علامة.

وأوضحت دينا أن بيروت وباريس من أكثر البلاد التى تحب شراء الملابس منهما، وذلك لأنهما تحتويان على كل ما هو جديد ويتميز بالأناقة.