كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 12:51 مساءً - فيديو -طرح البرومو الدعائي للجزء الثاني من I’m Sorry
طرحت الشركة المنتجة للجزء الثانى من مسلسل "I’m Sorry" البرومو الدعائى له تهميدا لعرضه فى يناير المقبل.
وتدور أحداث الجزء الثانى حول أندريا (أندريا سافاج) حيث تضع نفسها في سيناريوهات جديدة جديرة بالاهتمام، حيث تتساءل عن قيمتها السوقية فى عملها، وتتعلم سلبيات امتلاك طفل الذى يستطيع القراءة، وتكتشف أن تلك الكوميديا يمكن أن تذهب بعيدًا فى بعض الأحيان.
وينضم إليها زوجها مايك (توم إيفرت سكوت)، وابنتهما الفضولية أميليا (أوليف بتروتشى)، والوالدين المطلقين (كاثى بيكر ومارتن مول).
والعمل يشارك فى بطولته آدم سكوت، ولينون بارهام، وديان رافائيل، وسكوت أوكيرمان.
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