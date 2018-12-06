جورج وسوف يحدث تفاعلاً بملكة جمال الروح.. فهل تُنهي جدل اعتزاله؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد المطرب جورج وسوف مجددًا بأغنية "ملكة جمال الروح"، بعد غياب دام 6 سنوات، أثار خلالها جدلاً كبيرًا حول اعتزاله الألبومات الغنائية.

وحققت الأغنية عقب طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ما يزيد على 1.5 مليون مشاهدة.

ووجه المطرب السوري ناصيف زيتون، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تهنئة حارة إلى جورج وسوف، بعد طرحه الأغنية، حيث نشر صورة لـ"الوسوف" وكتب عليها "ألف مبروك يا معلم".

ويعيش النجم جورج وسوف، هذه الأيام، حالة من النشاط الفني، ورغبة للعودة إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، إذ أقام قبل طرحه الأغنية الجديدة، حفلات في مختلف البلدان، أبرزها كندا وأمريكا ثم القاهرة.

جدير بالذكر أن جورج وسوف، يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح الأغنية الثانية بعنوان "أمال أنا فين"، بعدما حققت "ملكة جمال الروح" نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها للجمهور.

وأغنية "ملكة جمال الروح"، من كلمات محمود عبدالعزيز، وألحان أمجد العطافي، والكليب من إخراج جاد شويري، وتقول كلمات الأغنية: "ملكة جمال الروح والعين والقلب تيجي السنين وتروح وإنتي اللي جوه القلب وأنا لو أعيش عمري وحياتي من تاني فى كل لحظة أقول إنتي اللي ملكاني".