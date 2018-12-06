حضري سلطة البطاطا اللذيذة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: حضري سلطة البطاطا على طريقة موقع "سي بي سي" سفرة. المكونات: بيكان مجروش بطاطا مقطعة أرباع ومشوية زيت زيتون ملح فلفل عصير ليمون بصل مفروم نصف ملعقة مستردة ديجون خس كابوتشا جبنة ماعز رمان حب طريقة التحضير: لعمل الصوص: يخلط زيت الزيتون مع ملح وفلفل وعصير ليمون ومستردة ديجون في طبق السلطة يوضع الخس وعليه البطاطا المشوية وقطع الجبنة والبصل المفروم يرش على الوجه حبوب الرمان يصب الصوص على السلطة وتقدم مباشرة

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