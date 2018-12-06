كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 10:37 صباحاً - معلول: الفوز خيارنا الوحيد أمام قطر

نبيل معلول

قال التونسي نبيل معلول، مدرب الدحيل، اليوم الخميس، إنه لا خيار أمام فريقه إلا الفوز، عندما يواجه قطر غدًا، في الجولة الـ15 من دوري النجوم القطري.

وأضاف معلول، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: "بعد التعادل الأخير مع الريان، وتقلص الفارق مع السد إلى 3 نقاط، لا خيار أمامنا غير الفوز، من أجل الدفاع عن اللقب".

وتابع: "المباراة لن تكون سهلة، ففريق قطر قدم مستويات جيدة في الدوري، وعلينا اللعب بكل قوة من أجل الانتصار، ومواصلة مسيرتنا".

وأردف: "في القسم الأول من الدوري، استطاع فريق قطر أن يقدم أمامنا مباراة كبيرة، وتقدم علينا بهدفين، لكن الدحيل استطاع أن يحسم المواجهة لصالحه، وثقتي كبيرة في اللاعبين الشباب، لتحقيق الفوز غدا".