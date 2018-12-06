كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 10:37 صباحاً - مصر للطيران تقدم عروضا جديدة من القاهرة إلى أبو ظبى وأثينا

طرحت شركة مصر للطيران عددا من العروض الترويجية لعملائها لوجهات مختلفة حول العالم، حيث تقدم الشركة تخفيض 45% للمسافرين على رحلاتها إلى أثينا باليونان على الدرجة السياحية و20% تخفيض على درجة رجال الأعمال، ويمكن للعملاء الحجز وشراء التذاكر من الآن حتى 31 ديسمبر، والاستمتاع بتجربة السفر حتى 14 فبراير 2019.

ومن ناحية أخرى طرحت مصر للطيران أسعارا تنافسية على رحلاتها من مطار القاهرة الدولى إلى مطار أبو ظبى بأسعار تبدأ بــ3381 جنيها للذهاب فقط فى حال حجز التذاكر من الآن حتى 15 ديسمبر، ويمكن للعملاء السفر حتى 31 مارس 2019.

جدير بالذكر ان مصر للطيران تسير 7 رحلات أسبوعياً إلى أثينا و14 رحلة أسبوعياً إلى أبو ظبى.