كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 10:37 صباحاً - تواصل موجة الطقس السيء في الإسكندرية.. صور

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم الخميس، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض كبير في درجات الحرارة، في رابع أيام نوة قاسم.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية، لسوء الأحوال الجوية لليوم الثالث على التوالي.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين وأسفل الكباري والأنفاق بمختلف أنحاء المدينة الساحلية لليوم الثاني على التوالي.

