كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 10:37 صباحاً - حلم أليجري يدفع يوفنتوس نحو نجم ريال مدريد

يوفنتوس

يرغب يوفنتوس، في التعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2019.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، يعيش فترة غير مستقرة برفقة النادي الأبيض، وخاصة تحت قيادة سانتياجو سولاري، المدير الفني للفريق.

وأضاف الموقع أنه في عام 2014، عقب تولي ماسيميليانو أليجري، مهمة المدير الفني ليوفنتوس خلفًا لأنطونيو كونتي، وخلال الاجتماعات الأولى مع بيبي ماروتا وفابيو باراتيسي، مدراء النادي الإيطالي، عبر أليجري عن رغبته في ضم إيسكو.

وأشار إلى أن يوفنتوس أجرى محاولة للتعاقد مع اللاعب، إلا أنه بقى في مدريد.

وأشار الموقع إلى أنه عقب الفترة السيئة لإيسكو في النادي الملكي، فإن أليجري مازال يحلم بتدريب اللاعب، موضحة أنه خلال صيف 2019، سيبذل باراتيسي قصارى جهدي لجعل رغبة أليجري تصبح حقيقة.