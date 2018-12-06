كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 10:37 صباحاً - اليوم.. الحكم على متهم في «أحداث عنف الدقي»

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة المتهم سيد رمضان في قضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع 2015.

وقال المتهم في الجلسة الماضية: "أنا معرفش حاجة عن المظاهرة أنا كنت مع أصحابي بلعب كورة وسألت الضابط أنت تصدق أني أعمل كل التهم دي قالي لا بس مرضيش يروحني".

ونسبت النيابة العامة للمتهم الحاصل على حكم بالسجن المشدد 15 سنة و19 آخرين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن.

كما نسبت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.