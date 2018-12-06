كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 10:37 صباحاً - إجراءات صحية واجبة على الراغبين في أداء العمرة

أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة، عن الإجراءات الصحية الواجبة على الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يتم طلب شهادة صحية ضد الحمى الشوكية، وذلك ضمن شروط السماح لهم بأداء المناسك.

وشددت اللجنة على المواطنين بضرورة وجود جواز سفر ساري لمدة موسم على الأقل مع مراعاة وجود صفحتين خاليتين للراغبين في أداء العمرة، وأنه لن يتم السماح للسيدات بالسفر إلى العمرة دون محرم لمن هم أقل من 45 عاما.

وكانت اللجنة العليا للحج والعمرة، أعلنت فتح باب العمرة يوم 15 نوفمبر الماضي، وحددت سقف عددي للعمرة بإجمالي 500 ألف تأشيرة يتم تنفيذ 400 ألف تأشيرة خلال شهر رجب وشعبان، و100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان.