كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 10:37 صباحاً - تأخر إقلاع 5 رحلات جوية بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 658 المتجهة إلى أبو ظبي، ورحلة شركة نسمة للطيران رقم 170 المتجهة إلى جدة.

وأضافت المصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 304 المتجهة إلى جدة، ورحلة طيران شركة الخليج رقم 80 المتجهة إلى البحرين، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.