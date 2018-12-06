كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 10:37 صباحاً - البطولة الخليجية للجولف تتأهب للانطلاق في عمان

البطولة الخليجية للجولف

تنطلق الأحد المقبل، بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف، وهي الـ22 للرجال، والـ11 للشباب تحت 18 سنة، والخامسة للناشئين تحت 15 سنة، والرابعة للفتيات، والتي تستضيفها عمان، بنادي غلا للجولف.

وسيقام حفل الافتتاح، الأحد المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز، بينما تنطلق المنافسات في اليوم التالي.

وستتواصل المنافسات يوم 11 ديسمبر/كانون أول الجاري، على أن يعقد في اليوم نفسه، اجتماع اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي للجولف.

أما يوم 12 ديسمبر، فستقام الجولة الثالثة من المنافسات، وتختتم البطولة في اليوم التالي، بإقامة الجولة الرابعة، مع توزيع الجوائز على الفائزين.