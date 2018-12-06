بعد اتهامها حمد قلم بالتحرش.. حليمة بولند: كنت أمزح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند إنه حدث سوء فهم لكلامها عن قيام مواطنها الإعلامي حمد قلم بالتحرش بها على موقع "تويتر"، موضحة أن بعض المواقع الإعلامية نقلت الخبر على أنه حقيقة.

ونشرت حليمة مجموعة من العنوانين لهذا الخبر في عدة مواقع إعلامية، عبر حسابها في تطبيق سناب شات، معلقة: "أبي أرد وأوضح هالموضوع لأن الكلام لا يمت للواقع بصلة".

وأضافت: "الموضوع كان مزح وغشمرة ليش قلبتوها دراما.. طبعًا الموضوع كله كان غشمرة بغشمرة وأنا وحمد ربع وأصدقاء وما في بينا إلا كل خير".

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد دخلت في وصلة مزاح مع مواطنها الإعلامي حمد قلم خلال لقائهما بكواليس حفل النجمتين "أصالة وأنغام" الذي قدمت فقراته بالكويت، إذ اتهمته بالتحرش بها عبر صفحتها على موقع "تويتر".

ورد حمد قلم بأنها هي من تتحدث معه على الخاص بصفحته على "تويتر" وليس هو، ولكنه فوجيء برد حليمة أنها لم تتحدث معه من الأساس وأن من يراسله بالحقيقة هو المسؤول عن صفحتها فقط وليس هي.

وأضافت حليمة في فيديو عبر صفحتها على "سناب شات": "قسمًا بالله مو أنا اللي قاعدة أدير تويتر ورب الكعبة"، وداعبها قلم، قائلًا: "أخاف أنك كتبتي وندمانة".