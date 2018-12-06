مجموعة "دانيوش" الجديدة.. ألوان مبهجة وقصّات فريدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طغت القصات الراقية على مجموعة "دانيوش" الصاعدة التي أطلقت مؤخرا تشكيلتها الجديدة في دبي ضمن عرض أزياء مبتكر، يحاكي عروض الأزياء العالمية من حيث التنظيم وطريقة العرض.

وعن المجموعة الجديدة تقول مؤسستها دينا الصادق: "نعمل جاهدين على اختيار الألوان المبهجة والقصات الفريدة، ونحول الفكرة المبتكرة لتتناسب مع طبيعة المجتمع وميول السيدات عاشقات الموضة والأناقة، وبنفس الوقت لتلبي احتياجاتهن في إطلالاتهن اليومية العملية أو المسائية الخاصة".

وينطلق العرض التي شاركت به كلأ من المصممتان "دينا ملواني" و"فروم أنجي"، من فكرة تمكين المصممات الناشئات من التعبير عن أنفسهن، ويفتح الباب لعرض ومشاركة تصاميمهن ومواهبهن.

كاميرا فوشيا سجلت لكم لقطات من العرض..