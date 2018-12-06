حامل وتُعانين من فقر الدم؟ نصائح غذائية مع شيرين منسى

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر فقر الدم من أبرز المشاكل الصحية التي يعاني منها عدد لا يستهان به من أفراد المجتمع، خاصة الأطفال والنساء الحوامل، اللواتي قد يواجهن انخفاضا بنسبة هيموجلوبين الدم عن معدله الطبيعي.

ولا يمكن اعتبار فقر الدم مرضا بحد ذاته، وإنما هو مؤشر لوجود خلل في الجسم ناتج في أحيان كثيرة عن مجموعة من العوامل الصحية والعادات الغذائية المختلفة.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله أخصائية التغذية شيرين منسى عددا من النصائح الغذائية التي يجب على المرأة اعتمادها خاصة إذا كانت حامل.