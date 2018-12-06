متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر فقر الدم من أبرز المشاكل الصحية التي يعاني منها عدد لا يستهان به من أفراد المجتمع، خاصة الأطفال والنساء الحوامل، اللواتي قد يواجهن انخفاضا بنسبة هيموجلوبين الدم عن معدله الطبيعي.
ولا يمكن اعتبار فقر الدم مرضا بحد ذاته، وإنما هو مؤشر لوجود خلل في الجسم ناتج في أحيان كثيرة عن مجموعة من العوامل الصحية والعادات الغذائية المختلفة.
الفيديو المرفق، تعرض خلاله أخصائية التغذية شيرين منسى عددا من النصائح الغذائية التي يجب على المرأة اعتمادها خاصة إذا كانت حامل.
شكرا لقرائتكم خبر عن حامل وتُعانين من فقر الدم؟ نصائح غذائية مع شيرين منسى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة فوشيا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي فوشيا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .