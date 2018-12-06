وليد الشامي يحضّر مفاجأة للجمهور.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان العراقي، وليد الشامي، عن تفاصيل الألبوم الجديد الذي يحضر له بالتعاون مع شركة روتانا.

وقال الشامي لـ"فوشيا"، على هامش إحيائه حفلاً غنائيًا جماهيريًا، بمناسبة العيد الوطني الإماراتي الـ 47، إن الألبوم الجديد سيكون مفاجأة للجمهور، من خلال عدد أغانيه، والملحنين المشاركين فيه.

ووجه النجم العراقي عبر كاميرا "فوشيا" التهنئة للإمارات شعبًا وحكومة، بمناسبة العيد الوطني، متمنيًا أن تكون كل أيام الإماراتيين فرحًا وأعيادًا.

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