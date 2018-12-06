مريم أوزرلي تتحدث العربية.. وتؤكد لـ"فوشيا": أنا عزباء حالياً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختيرت الممثّلة التركية مريم أوزورلي، التي اشتهرت بدور السلطانة "هويام" في مسلسل "حريم السلطان" لتكون الوجه الإعلاني لمجموعة مجوهرات "أتاساي" الجديدة، التي أطلقت مؤخرا وبشكل حصري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت المجموعة المستوحاة من بيئة الإمارات باقة من الأساور، والقلادات، والخواتم والأقراط، ترمز إلى الانسجام بين المياه والصحراء.

وحضرت مريم حفل الإطلاق الذي أقيم في دبي كمتحدثة باسم العلامة، ولم يقتصر حضورها على الحديث عن المجوهرات وعلاقتها معها بل تحدثت عن حياتها الشخصية وآخر أعمالها الفنية.

كاميرا فوشيا حضرت حفل الإطلاق وعادت بهذا الحوار مع النجمة التركية..