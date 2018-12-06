محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق تمارين رفع الأثقال ليست مجرد تمارين لزيادة كتلة العضلات فقط، فهي رياضة ينصح بها الأطباء لكل من يريد الحفاظ على صحته البدنية والنفسية. فما بين الحفاظ على صحة العظام والمفاصل والقلب وحتى محاربة الاكتئاب واضطرابات القلق، هناك كثير من الفوائد الصحية لرياضة رفع الأثقال التي يلخصها موقع "Medical Daily". لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لتمارين رفع الأثقال على صحتك البدنية والنفسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .