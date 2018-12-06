عاجل ورسميا .. تعين غادة والي في منصب جديد صباح اليوم

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:20 صباحاً - عاجل ورسميا .. تعيين غادة والي في منصب جديد صباح اليوم

غادة والي





عاجل ورسميا .. تعيين غادة والي في منصب جديد صباح اليوم عاجل ورسميا .. تعيين غادة والي في منصب جديد صباح اليوم عاجل ورسميا .. تعيين غادة والي في منصب جديد صباح اليوم بدأت بمدينة شرم الشيخ اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس الشؤون الاجتماعية العرب بشرم الشيخ ،وشهدت الجلسة تسلم مصر رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من دولة الكويت الرئيس السابق للمجلس، وترأست غادة والى وزيرة التضامن الجلسة . وأعلنت هند صبيح براك، الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية بالكويت تسليم رئاسة مجلس وزراء الشؤن الاجتماعية لوزيرة التضامن بمصر غادة والى.

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