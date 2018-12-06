كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:20 صباحاً - اليوم.. الصحة تنظم قافلة طبية لأهالي الوراق مجانا

تنظم وزارة الصحة اليوم الخميس، قافلة طبية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة تضم كافة التخصصات الطبية.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفية، إن منطقة الوراق محرومة من الخدمات الطبية، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم تلك القافلة يوم الخميس أسبوعيا لخدمة أهالي تلك المنطقة والكشف على المواطنين بها.

يأتي ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة.