كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:20 صباحاً - الأهلي يُكثف مفاوضاته لاستعادة أحمد حجازي.. ورمضان يرحب بالعودة

أحمد حجازي

فتح النادى الأهلى خط مفاوضات مُكثفة مع أحمد حجازى مدافع ويست هام الإنجليزى تمهيدًا لعودة المدافع للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفى هذا الشأن، قال مصدر فى القلعة الحمراء إن أحمد حجازى تلقى عرضًا مُغريًا وجادًا من الأهلى عن طريق أحد مسئولى النادى خلال الأيام الماضية، موضحًا أن الأهلى لم يغلق ملف ضم مدافع ويست بروميتش الإنجليزى رغم أن الأخير أعلن رغبته فى الاستمرار بتجربة الاحتراف الخارجي.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء ترغب فى استعادة حجازى الذى سبق له التألق بالقميص الأحمر قبل رحيله للدورى الإنجليزى منذ عامين تقريبًا، وأوضح المصدر أن مفاوضات الأهلى مع حجازى تتزامن مع الرغبة الأهلاوية فى استعادة رمضان صبحى لاعب نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى الذى رحّب بالعودة للقلعة الحمراء فى يناير لعدم مشاركته مع ناديه الإنجليزى طوال الفترة الماضية بعكس الحال مع أحمد حجازى الذى يُعد أحد اللاعبين الأساسيين فى تشكيلة فريق ويست بروميتش لكن رمضان صبحى طلب من إدارة الأهلى إنهاء الصفقة مع إدارة هيدرسيفيلد.