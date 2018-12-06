كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:20 صباحاً - مفاجأة ..الأهلى يقرر الاستغناء عن كوليبالى

كوليبالى

قرر الجهاز الفنى للأهلى الاستغناء عن المالى ساليف كوليبالى مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تراجع مستواه خلال الفترة الماضية بشكل واضح، بالإضافة لرغبة الأهلى فى التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً منه فى يناير سواء لتدعيم الهجوم أو خط الوسط .

ويأتى قرار مسئولو الأهلى بالاستغناء عن كوليبالى مُتزامنًا مع رغبة المدافع المالى فى الرحيل هو الآخر على خلفية الهجوم الذى تعرض له مؤخرًا من قبل الجماهير والخبراء وجماهير السوشيال ميديا فضلاً عن رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الأسبق للفريق والذى كان مُساندًا له ووراء التعاقد معه مطلع الموسم الجاري.