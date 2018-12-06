كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:20 صباحاً - الأهلى يواجه سبورتنج على لقب دورى سيدات السلة

السلة





يلتقى اليوم فريق سلة سيدات الأهلى مع نظيره سبورتنج بمباراة العودة لنهائى دورى السيدات وحسم الفائز باللقب. كانت مباراة الأمس قد شهدت فوز الأهلى كبار ومرتبط على الفريق السكندرى. ومن المقرر أن يلتقى فريقى الجزيرة وسموحة على تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث تغلب سموحة على الجزيرة أمس.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج على لقب دورى سيدات السلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .