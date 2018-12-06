كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:20 صباحاً - الجبلاية تتفق مع الأهلى والزمالك على تحمل مسئولية الجماهير فى مباريات الدوري

الجبلاية

اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع ناديي الأهلى والزمالك وعدد من أندية الدورى الممتاز على تحمل النادى مسئولية حضور جماهيره حال رغبته فى زيادة الأعداد الجماهيرية فى مبارياته ببطولة الدورى أو كأس مصر، وتحديدًا الأهلى والزمالك بعد طلب الأمن إلغاء التذاكر والاكتفاء بالدعوات الخاصة التى توزع بمعرفة مجلس إدارة الأهلى أو الزمالك منعًا لتواجد جماهير مشاغبة تتسبب فى أزمة فى المباريات.

كان الأمن قد طلب فى آخر مباريات للأهلى بمنع طبع التذاكر والاكتفاء بالدعوات الخاصة وهو ما تحفظ عليه مجلس الأهلى لرغبته فى عدم اقتصار الحضور الجماهيرى على اعضاء الجمعية العمومية ورغبته فى حضور جميع جماهيره ليتم الاتفاق مع الجبلاية ووزارة الرياضة على توزيع تذاكر ودعوات على الجماهير متحملاً مسئولية أى خروج عن النص.