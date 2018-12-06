كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:20 صباحاً - أجيرى يطلب مواجهة كبار أفريقيا ويستبعد العرب من ودية مارس

أجيرى

طلب المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول من اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تحديد أحد منتخبات الصف الأول فى القارة الأفريقية لمواجهتها من أجل خوض ودية قوية قبل المشاركة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأكد خافيير أجيرى رغبته فى مواجهة قوية خلال الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل خاصة أن المدير الفنى رفض مواجهة أى فريق خاصة أنها ستكون الاستعداد قبل الأخير للبطولة القارية المقبلة، وأكد أجيرى لأبو ريدة أنه يرغب فى مواجهة أى من منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونيجيريا والكاميرون وزامبيا، وأوضح المدرب أنه لا يشغل باله بالمكان الذى ستقام فيه المباراة والذى سيكون فى الغالب بالقاهرة حال موافقة الأمن على حضور جماهيرى كبير فى المباراة لوضع اللاعبين تحت ضغط كبير، واستبعد المدرب خوض المباراة الودية المقبلة أمام منتخب عربى فى ظل الرغبة الشديدة فى مشاهدة اللاعبين خاصة الجدد فى مواجهة منتخب أفريقى قوى.