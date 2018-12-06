كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:20 صباحاً - الترسانة يواجه النصر فى قمة المجموعة الثانية للمظاليم

الترسانة

يخرج فريق الترسانة الذى يقوده فنيًا أحمد كشرى لملاقاة النصر القاهرى باستاد النصر فى مباراة يحتاج فيها الشواكيش للثلاث نقاط من أجل الزحف نحو قمة المجموعة .

على استاد القناة يستضيف أبناء الإسماعيلية صاحب المركز الثانى بالمجموعة فريق دمياط الذى يعانى من ويلات الهبوط للقسم الثالث فيما سيخرج فريق الشمس لمدينة السويس لملاقاة بورتو السويس الصاعد حديثًا للقسم الثانى فى مباراة يحتاج أبناء الشمس لنقاطها الثلاث من أجل استمرار الفريق فى المنافسة على الصعود للدورى الممتاز .

وعلى استاد الزرقا بمحافظة دمياط يحل فريق كوكاكولا ضيفًا ثقيلاً على فريق الزرقا فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لأبناء الزرقا الذى يصارع الهبوط للقسم الثالث فى الوقت الذى يستضيف فيه فريق المريخ البورسعيدى فريق أبى صقل متذيل ترتيب المجموعة فى مباراة سهلة نظريًا لأبناء المريخ البورسعيدى.

وتختتم مباريات المجموعة بمباراة منتخب السويس الذى يقوده فنيا وائل القبانى نجم الزمالك السابق واف سى مصر الذى يقوده فنيًا محمد صلاح مدرب الزمالك السابق فى مباراة يحتاج خلالها أبناء السويس للنقاط الثلاث من اجل الهروب من قاع جدول المجموعة .