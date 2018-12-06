كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:20 صباحاً - الأوقاف: لدينا 390 ألف فدان بقيمة 795 مليار جنيه
كتبت : شيرين عصملي
قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة لديها 390 ألف فدان من الأراضي الزراعية بقيمة 795 مليار جنيه، مشيرا إلي أنه تم تأجير تلك الأراضي، معقبا: «تأجير هذه الأراضي يتراوح بين 4 إلي 6 آلاف جنيه».
وأضاف "محروس"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، أنهم أجروا حصرًا لأصول الأوقاف، موضحا أن ممتلكات الهيئة تتمثل في الأراضي الزراعية والعقارات وأراض فضاء، معقبا: «95% من هذه الأصول في أماكن متميزة جدا».
وأشار رئيس هيئة الأوقاف، إلي أن هذه الأراضي لا تباع؛ لأن لها أبعادا اقتصادية وأخرى اجتماعية، مضيفا أنه تم عمل حصر لكافة ممتلكات هيئة الأوقاف خلال عام ونصف.
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