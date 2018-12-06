أنغام تتعرض لموقف محرج على المسرح.. والسبب غريب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية أنغام، أثناء تعرضها لموقف محرج خلال إحيائها لحفلها الأخير في الكويت.

وفقدت أنغام تركيزها تمامًا أثناء الغناء، ونسيت باقي كلام الأغنية، بسبب تواجد الذباب حولها، وفشلها في إبعاده.

وعندما سألها أحد أفراد فرقتها الموسيقية عن سبب توقفها عن الغناء، أشارت إلى أن تطاير الذباب حولها أفقدها تركيزها، ثم دخلت في نوبة من الضحك مع فرقتها.

وكانت أنغام قد أحيت فعاليات الحفل الغنائي الضخم الذي أقيم في الكويت، منذ أيام، بالمشاركة مع صديقهتا المقربة المطربة السورية أصالة، إذ تم إعلانه "كامل العدد" خلال أيام قليلة من طرح التذاكر.