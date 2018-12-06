روزانا اليامي: لم أتزوج من قبل.. وأتعرض لحرب من إعلاميات كويتيات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الإعلامية السعودية، روزانا اليامي، أنها لم يسبق لها الزواج من قبل، معلنة استنكارها من وصفها بالمزواجة أي المرأة التي تتزوج كثيرًا.

وأضافت روزانا في تصريحات تلفزيونية: "أنا لم يسبق لي الزواج.. كان في مشروع خطبة وفشلت.. ومو معنى أن تقدم لي العديد من الرجال إني أكون مزواجة..أنا حاليًا متزوجة شغلي".

أما عن الانتقادات التي تتعرض لها، لمجرد شربها للشيشة، قالت: "حريتي الشخصية خط أحمر وليس لأحد حق التدخل طالما لم أتسبب في أذى أحد".

وأشارت إلى أنها تتعرض لحرب من قبل بعض الإعلاميات الكويتيات، نظرًا لخوفهن من أن تخطف الأضواء منهن وتقديم محتوى جديد يوضح ضعف مستواهن المهني.