الإفراج عن سعد لمجرد بعد دفع كفالة كبيرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن منذ ساعات قليلة خروج المطرب المغربى سعد لمجرد من محبسه فى باريس.

ولكن خروجه كان بمثابة إطلاق سراح مشروط، بعد إيداعه في السجن لعدة أسابيع عن تهمة اغتصاب فتاة فرنسية في ضاحية سان تروبيه في جنوب فرنسا.

وتقرر أن يتم الحكم فى القضية خلال الفترة القليلة المقبلة عقب تحديد موعد للنطق بالحكم.

وقال أحد المقربين من لمجرد، إنه خرج بعدما دفع كفالة مالية كبرى، وأن والدته ومدير أعماله فى طريقهما الآن من المغرب إلى فرنسا للتواجد بجانبه، خاصة وأنه لن يستطيع مغادرة فرنسا لحين النطق فى القضية المرتقبة.