ابنة هيفاء وهبي ترد على هجوم نضال الأحمدية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت زينب نصر فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها، وردت على تصريحات الصحفية نضال الأحمدية رئيسة تحرير مجلة "الجرس" التي قالت فيها إن زينب ترغب في الانتقام من والدتها من خلال دخول مجال الفن ومنافستها.

وردت زينب في منشور عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات": "مجلة الجرس.. بيكفي فتنة غير هيك بيكفي تفرجوا الناس صورة أنه أنا بتواصل معكن وكأني عاملة حوار معكن لأن هيدا الشي ما صار وباحلامكن ما راح يصير".

وتابعت ابنة النجمة اللبنانية: "خلصنا بقا أنتو ما خصكن أنا شو بقول وأنا شو بكتب أنا حرة بصفحتي.. هيدا أول وآخر كلام إلى معكن".

ولفتت زينب إلى أن أي شخص يرغب في تحقيق مصالح معينة يقوم باستغلال اسمها ويروج لأشياء غير حقيقية عنها، مؤكدة أنها سعيدة للغاية بحياتها التي تحبها وكانت تتمناها.

وشددت زينب فياض على أنه يهمها فقط من تحبه ويحبها وتضعه تاجًا فوق رأسها، مطالبة الناس المدسوسة بالبعض هنا والاهتمام بشؤونهم فقط.

وكانت الإعلامية نضال الأحمدية قد شنت هجومًا عنيفًا على الفنانة هيفاء وهبي، وقالت إنها تخطت الخمسين من عمرها ومازالت تضع وسائد من الخلف حتى تتراقص أمام الجمهور، مضيفة أن صوتها سيء وصوت ابنتها زينب أفضل منها والتي تنوي دخول الفن للانتقام من والدتها.