تألُّق داكوتا جونسون بفستان باللون الزهري مُزيّن بالترتر المُلوَّن

شاركت الممثلة داكوتا جونسون إلى جانب عدد من النجوم العالميين في مجريات الدورة الـ17 لمهرجان مراكش السينمائي الدولي في المغرب، وبصفتها عضوا في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان كان لجونسون عدد من الإطلالات خطفت بها الأنظار.

البداية من حفلة الافتتاح إذ تألقت داكوتا بفستان من مجموعة "Gucci" باللون الزهري مزيّن بالترتر الملوّن، إضافة إلى الكريستالات الفضيّة الذي شكّل حزاما يحدد خصرها، أمّا حمّالات الفستان فكانت عبارة عن صفّ مضيء من الكريستالات، وأكملت الإطلالة بتنسيق بسيط من حيث الشعر المنسدل والمكياج الناعم، وحتى المجوهرات اقتصرت على الأقراط الماسية المتدلية والخواتم.

وخطفت جونسون الأنظار في اليوم الثاني من الحفلة، بفستان بني داكن من تصميم Givenchy، وهذا التصميم تميّز بقصته العصرية والهندسية وبخاصة منطقة الصدر واستخدام القماش المياليكي والحزام الفضي لكسر كلاسيكية اللون البنيّ، واعتمدت في هذه الإطلالة على مكياج السموكي مع تسريحة الكعكة البسيطة.

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ولجأت في اليوم الثالث إلى اللون الأبيض، وأطلّت بفستان ناعم من مجموعة Bevza ويبلغ سعره 690$، نسّقت معه حذاء مفتوحا فضيا، وفضّلت داكوتا إسدال شعرها على كتفيها، كما اعتمدت مكياجا ناعما.