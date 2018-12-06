"غبار الذهب" علاج جديد لحب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أصبح العلاج باستخدام غبار الذهب من الأساليب المفضلة لدى العديد من المشاهير في الآونة الأخيرة للتخلص من حب الشباب والبثور والحصول على بشرة نقية وبرّاقة.

وبات أطباء التجميل يستخدمون جزيئات الذهب مع الليزر، لعلاج حب الشباب لدى البالغين، ويعتقد الكثيرون أن لديه القدرة على أن يحل محل العقاقير التقليدية لعلاج مشاكل البشرة.

ويتم تدليك حبيبات صغيرة من السيليكا المغلّفة بالذهب داخل المسام لتنتقل إلى الغدد الدهنية، و يتم تسخينها بواسطة شعاع ليزري يمر فوق الجلد، وتقوم الحرارة التي تمتصها الجسيمات بإحداث حروق مُتحكم بها، تعمل مع مرور الوقت على تقليص الغدد الزيتية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول الدكتور آي لين تشيو، وهو استشاري أمراض جلدية بمستشفى كينغز كوليدج البريطاني "يستخدم الذهب لأنه مادة خاملة. يمكن أن ينقل الصباغ إلى الجلد دون التسبب في أي ضرر".

ويضيف "أولاً، يتم طلاء سائل يحتوي على جسيمات دقيقة من الذهب على الوجه مع التدلي، فالجسيمات الدقيقة، التي هي في الواقع سوداء اللون صغيرة بما يكفي للانزلاق إلى أسفل المسام في الغدة الدهنية، ثم نستخدم شعاع ليزر يطبق في جميع أنحاء الوجه".

يذكر أن العلاج بالليزر لحب الشباب يستخدم منذ زمن، لكن هذا النوع من العلاج بدون جزيئات الذهب يقتل البكتيريا دون إحداث أي تغيير في الغدد الزيتية.