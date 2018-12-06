كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 08:05 صباحاً - اليوم.. تورينو أمام سودتيرول.. وجنوى في مواجهة فيرتوس إينتيلا بكأس إيطاليا

جنوى

يلتقي فريق تورينو، مساء اليوم الخميس، أمام فريق سودتيرول، ضمن الدور الرابع لكأس إيطاليا، وذلك في اللقاء الذي سيقام علي ملعب " أولمبيكو دي تورينو".

وضمن مباريات نفس الدور يواجه اليوم ايضا، فريق جنوي، فريق فيرتوس إينتيلا، وذلك علي ملعب ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي ).

وتوج فريق يوفنتوس بلقب النسخة الأخيرة للكأس موسم 2017 -2018 علي حساب فريق ايه سي ميلان بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية.