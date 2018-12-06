كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 08:05 صباحاً - مشاهدة مباراة الشباب واحد في الدوري السعودي

الشباب واحد

مشاهدة مباراة الشباب واحد في الدوري السعودي

يواجه فريق الشباب ضيفه فريق أُحد في مساء يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار الجولة الثانية عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق الشباب طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الراقي، وفي مقابل ذلك نجح فريق الشباب في تحقيق الانتصار في مباراتين، كما سقط فريق الشباب في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

وينتظر فريق الشباب أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق أُحد، حيث يواجه فريق الشباب في المباراة الأولى مضيفه فريق الأهلي.

مشاهدة مباراة الشباب واحد في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الشباب واحد في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الشباب واحد في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الشباب واحد في الدوري السعودي

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الشباب ضيفه فريق الباطن، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الشباب مضيفه فريق الحزم، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الشباب وبين ضيفه فريق الفيحاء.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق أُحد طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق أُحد إلى الخسارة في مباراتين، كما سقط فريق أُحد في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

ويحتل فريق الشباب في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 17 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق أُحد في الوقت الحالي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الشباب مع ضيفه فريق أُحد عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك تحديداً في تمام الساعة 16:45 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة 17:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضاً في تمام الساعة 18:45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.