كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 08:05 صباحاً - العصار: "الرادار المصري حاجة مشرفة جدًا"

كتبت : شيرين عصملي

قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن معرض مصر الأول للدفاع "إيديكس 2018" بمثابة خطوة كبرى في إطار تنمية الصادرات المصرية في المعدات العسكرية.

وأضاف "العصار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هناك 56 دولة شاركت في المعرض ما بين وزراء دفاع وإنتاج حربي، لافتًا إلى أن الوزارة عرضت سيارات حربية مصرية 100% بكفاءة لا تقل عن السيارات الحربية العالمية.

وأشار إلى أن الرادار المصري كان ثمرة التعاون بين قيادة الدفاع الجوي، والكلية الفنية العسكرية، ووزارة الإنتاج الحربي، معقبًا: "الرادار المصري حاجة مشرفة جدًا"، لافتا أن الوزارة ستبدأ من الغد في أعداد المعرض "إيدكس2020 "، لكي يليق هذا المعرض بمقام مصر، متابعًا: "لازم المعرض القادم يكون أحسن من المعرض الحالي".